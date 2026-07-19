На фоне ожидания новых дозаправщиков США Регев проведет совещание о ситуации в "Бен-Гурионе"
время публикации: 19 июля 2026 г., 23:43 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 23:43
По данным новостной службы N12, утром 20 июля министр транспорта Мири Регев проведет в аэропорту "Бен-Гурион" совещание по оценке ситуации в связи с возможным прибытием в Израиль десятков дополнительных американских самолетов-заправщиков.
В совещании примут участие представители минтранса, Управления аэропортов и Управления гражданской авиации. Обсуждение пройдет на фоне опасений, что новые самолеты-дозаправщики придется разместить в "Бен-Гурионе". В этом случае они займут стоянки гражданских лайнеров, что может привести к отмене рейсов в разгар летнего сезона.
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