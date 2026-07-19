На фоне ожидания новых дозаправщиков США Регев проведет совещание о ситуации в "Бен-Гурионе"

По данным новостной службы N12, утром 20 июля министр транспорта Мири Регев проведет в аэропорту "Бен-Гурион" совещание по оценке ситуации в связи с возможным прибытием в Израиль десятков дополнительных американских самолетов-заправщиков.

В совещании примут участие представители минтранса, Управления аэропортов и Управления гражданской авиации. Обсуждение пройдет на фоне опасений, что новые самолеты-дозаправщики придется разместить в "Бен-Гурионе". В этом случае они займут стоянки гражданских лайнеров, что может привести к отмене рейсов в разгар летнего сезона.