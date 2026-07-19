x
19 июля 2026
|
последняя новость: 23:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 23:43
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На фоне ожидания новых дозаправщиков США Регев проведет совещание о ситуации в "Бен-Гурионе"

Транспорт
Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 19 июля 2026 г., 23:43 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 23:43
На фоне ожидания новых дозаправщиков США Регев проведет совещание о ситуации в "Бен-Гурионе"
Yossi Aloni/Flash90

По данным новостной службы N12, утром 20 июля министр транспорта Мири Регев проведет в аэропорту "Бен-Гурион" совещание по оценке ситуации в связи с возможным прибытием в Израиль десятков дополнительных американских самолетов-заправщиков.

В совещании примут участие представители минтранса, Управления аэропортов и Управления гражданской авиации. Обсуждение пройдет на фоне опасений, что новые самолеты-дозаправщики придется разместить в "Бен-Гурионе". В этом случае они займут стоянки гражданских лайнеров, что может привести к отмене рейсов в разгар летнего сезона.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2026

Axios: США направляют в Израиль десятки самолетов-заправщиков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026

Отменен запрет на посадку американских самолетов-заправщиков в аэропорту "Бен-Гурион"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2026

Задержка вывода американских дозаправщиков из аэропорта Бен-Гурион грозит отменой 50000 авиабилетов