Канцелярия Нетаниягу отвечает Мамдани: "Пытается отвлечь внимание от своих провалов"

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу выступила с ответом на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, согласно которому он будет добиваться ареста израильского лидера, если тот, как ожидается, прибудет на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

"Международный уголовный суд – пародийное судилище, не имеющее юрисдикции над гражданами США и Израиля. Опозоренный бывший прокурор Карим Хан выписал так называемый ордер на арест премьер-министра Нетаниягу за несколько дней до того, как достоянием общественности стали подозрения в сексуальных преступлениях в адрес самого Хана. Тем самым он хотел отвлечь внимание от собственных действий", – говорится в заявлении.

"Под руководством премьер-министра Нетаниягу Израиль принял беспрецедентные меры для сведения к минимуму ущерба мирным жителям – во время военных действий против ХАМАСа, проводящей геноцид террористической группировки, использующей палестинцев в качестве живого щита и целенаправленно метящей в гражданское население Израиля", – продолжает канцелярия.

"Вместо того, чтобы содействовать преступному поведению Хана, г-ну Мамдани стоило бы сосредоточиться на исправлении ущерба, которые его политика нанесла Нью-Йорку. Складывается впечатление, что Мамдани, как и Карим Хан, стремится отвлечь внимание общественности от собственных провалов, нападая на лидера единственной демократии на Ближнем Востоке", – отмечается в документе.