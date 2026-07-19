Телеканал "Кан-11" сообщил, как Турция сорвала план США и Израиля по организации переворота в Иране

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Об этом сообщила корреспондент "Кан-11" Гили Коэн со ссылкой на двух высокопоставленных источников в Иерусалиме.

По их данным, курдские силы должны были войти в Иран и принять участие в попытке свержения режима. Израиль планировал обеспечить наступавшим прикрытие с воздуха.

Турция выступила против операции и предупредила, что в случае вторжения курдов может оказать воздушную поддержку властям Ирана. После вмешательства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана план не получил "зеленый свет" от США.

Ранее Трамп заявлял, что Турция могла присоединиться к войне на стороне Ирана, поскольку Эрдоган "не является большим поклонником Израиля", однако по просьбе американского президента осталась вне конфликта.