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Ближний Восток

Телеканал "Кан-11" сообщил, как Турция сорвала план США и Израиля по организации переворота в Иране

США
Турция
Курды
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 20:45
Телеканал "Кан-11" сообщил, как Турция сорвала план США и Израиля по организации переворота в Иране
AP Photo/Francisco Seco

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Об этом сообщила корреспондент "Кан-11" Гили Коэн со ссылкой на двух высокопоставленных источников в Иерусалиме.

По их данным, курдские силы должны были войти в Иран и принять участие в попытке свержения режима. Израиль планировал обеспечить наступавшим прикрытие с воздуха.

Турция выступила против операции и предупредила, что в случае вторжения курдов может оказать воздушную поддержку властям Ирана. После вмешательства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана план не получил "зеленый свет" от США.

Ранее Трамп заявлял, что Турция могла присоединиться к войне на стороне Ирана, поскольку Эрдоган "не является большим поклонником Израиля", однако по просьбе американского президента осталась вне конфликта.

Ближний Восток
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