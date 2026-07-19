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Израиль

ЦАХАЛ объявил часть западного Негева закрытой военной зоной из-за планируемого марша к Газе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Акции протеста
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:09 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:12
ЦАХАЛ объявил часть западного Негева закрытой военной зоной из-за планируемого марша к Газе
Flash90/Doron Horowitz

В соответствии с оценкой ситуации командование Южного округа ЦАХАЛа объявило часть западного Негева закрытой военной зоной. Ограничения действуют с 08:00 воскресенья, 19 июля, до 08:00 понедельника, 20 июля.

Закрытая зона установлена от перекрестка Яд-Мордехай к западу от шоссе №34 до перекрестка Шаар а-Негев, а также от перекрестка Шаар а-Негев к западу от шоссе №232 до Керем-Шалома. Жителям населенных пунктов и работающим в этом районе будет разрешен въезд.

По данным ЦАХАЛа, решение принято на фоне запланированного на понедельник марша, участники которого намерены незаконно проникнуть на территорию сектора Газы. В армии подчеркнули, что силы ЦАХАЛа развернуты в этом районе.

Израиль
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