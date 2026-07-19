ХАМАС выбирает нового главу политбюро: Газа поддержала Халиля аль-Хайю

Совет Шуры ХАМАСа приступил к выборам нового главы политбюро этой террористической группировки. Голосование проходит в обстановке чрезвычайной секретности из страха перед израильскими ликвидациями.

На пост, который стал вакантным после ликвидации Яхьи Синвара, претендуют лидер ХАМАСа в секторе Газы Халиль аль-Хайя и глава группировки за рубежом Халид Машаль, который возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 год.

Согласно саудовскому каналу "Аш-Шарк", в секторе Газы голосование в поддержку аль-Хайи было практически единогласным. Победитель будет объявлен после подсчета голосов членов совета на Западном берегу и за границей. Ожидается, что это произойдет уже на нынешней неделе.

Устав группировки предполагает проведение выборов каждые четыре года. Однако после ликвидации Синвара был сформирован временный орган коллективного руководства из пяти человек. Он прекратит свое существование.