WSJ: Израиль выделил $50 млн на попытку изменить общественное мнение в США

Правительство Израиля выделило около 50 млн долларов на кампанию, призванную улучшить отношение американцев к еврейскому государству. Об этом пишут Мэгги Севернс, Джош Доуси и Натали Эндрюс в The Wall Street Journal. В проекте используются массовые рассылки, контент, создаваемый при помощи искусственного интеллекта, сотрудничество с консервативными СМИ и привлечение популярных блогеров.

По сведениям издания, в последние месяцы на телефоны американцев были отправлены миллионы сообщений от людей, представлявшихся именами Эмма или Сара и действовавших от имени организации Friends for Peace. Получателям предлагалось обсудить отношения США и Израиля, войну с Ираном и вопросы безопасности. Тексты формировались с применением ИИ, при этом из сообщений не всегда было очевидно, что кампанию оплачивает израильское правительство.

Одним из ключевых подрядчиков стала компания Clock Tower X, принадлежащая Брэдy Парскейлу – бывшему руководителю избирательной кампании Дональда Трампа. Компания зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента и получила многомиллионный контракт на создание и распространение произраильского контента, в том числе рассчитанного на молодежь. Среди целей проекта называлось достижение не менее 50 млн просмотров или контактов с аудиторией ежемесячно.

Кампания предусматривает также распространение сообщений через консервативную медиасеть Salem Media Network, которой принадлежат радиостанции, сайты и подкасты, ориентированные преимущественно на республиканскую и евангелическую аудиторию. Кроме того, Израиль финансирует работу с инфлюенсерами и создание интернет-материалов, которые должны лучше индексироваться поисковыми системами и в перспективе влиять на ответы популярных ИИ-сервисов. Эффективность последнего подхода пока не доказана, отмечает WSJ.

Кампания развернута на фоне заметного ухудшения отношения американцев к Израилю из-за войн в Газе и Иране. Согласно приведенному изданием мартовскому опросу Pew Research Center, негативное мнение об Израиле высказывали около 60% взрослых жителей США. Пока нет признаков, что вложения уже позволили изменить эту тенденцию.