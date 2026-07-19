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Израиль

Источники в ПА: поселенцы совершили серию нападений на арабские деревни

Иудея и Самария
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:08
Источники в ПА: поселенцы совершили серию нападений на арабские деревни
Соцсети

В ночь на воскресенье, 19 июля, источники в Палестинской автономии сообщали о нападениях израильских поселенцев на арабские деревни и причинении ущерба имуществу, есть пострадавшие. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Согласно источникам в ПА, была подожжена мечеть в деревне Туана, в районе Масафер-Ятта, к югу от Хеврона. Кроме того, неподалеку, в районе Уади ар-Рахим, было совершено нападение на дом одного из местных жителей.

Сообщалось о нападении на жителей Абу-Фазаа, недалеко от деревни Тайбэ, к востоку от Рамаллы, а также о поджоге травы к югу от Синджиля, к северо-востоку от Рамаллы.

Поступали сведения о поджоге дома в деревне Таль, к юго-западу от Шхема. Также происходили столкновения в районе Байты, к югу от Шхема. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

Израиль
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