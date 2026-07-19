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Ближний Восток

"Аль-Хадат": Трамп отверг предложение Израиля присоединиться к военным действиям против Ирана

США
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 11:58
"Аль-Хадат": Трамп отверг предложение Израиля присоединиться к военным действиям против Ирана
AP Photo/Jacquelyn Martin

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" цитирует официального израильского представителя, по словам которого, израильтяне предложили присоединиться к военным действиям против Ирана, однако это предложение было отвергнуто администрацией США.

Собеседник канала отметил: Израиль готов к отражению ударов не только Ирана, но и его сателлитов, особенно в условиях разрыва меморандума о взаимопонимании. По его словам, если Израиль подвергнется атаке, он, скорее всего, вступит в войну. Однако США считают и это нежелательным.

Представитель сообщил, что, по израильской оценке, верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи отстранен от государственного управления и является главой государства лишь номинально. Приписываемые ему заявления на самом пишутся по указаниям командующего КСИР Ахмада Вахиди.

Источник также рассказал о серьезном расколе в иранском руководстве и о том, что иранские спецслужбы планировали покушения на израильских руководителей в ответ на ликвидацию аятоллы Али Хаменеи.

Ближний Восток
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