Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 24-37, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-39, на Голанских высотах – 21-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник-четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается значительное повышение температуры.