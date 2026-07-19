Задержан подозреваемый в попытке поджога ресторана Japanika в Хайфе

Полиция задержала 28-летнего жителя Кирьят-Аты по подозрению в попытке поджога ресторана Japanika в районе Кармель в Хайфе. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Расследование началось после получения сообщения о попытке поджога. По данным полиции, в ходе оперативных мероприятий и с применением технологических средств удалось установить личность подозреваемого.

В субботу детективы подразделения по борьбе с преступностью округа Кармель задержали мужчину и доставили его на допрос, после чего он был помещен под стражу.

В воскресенье суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил арест подозреваемого до понедельника, 20 июля.