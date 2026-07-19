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Израиль

Задержан подозреваемый в попытке поджога ресторана Japanika в Хайфе

Полиция
Криминал
время публикации: 19 июля 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 11:32
Задержан подозреваемый в попытке поджога ресторана Japanika в Хайфе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 28-летнего жителя Кирьят-Аты по подозрению в попытке поджога ресторана Japanika в районе Кармель в Хайфе. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Расследование началось после получения сообщения о попытке поджога. По данным полиции, в ходе оперативных мероприятий и с применением технологических средств удалось установить личность подозреваемого.

В субботу детективы подразделения по борьбе с преступностью округа Кармель задержали мужчину и доставили его на допрос, после чего он был помещен под стражу.

В воскресенье суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил арест подозреваемого до понедельника, 20 июля.

Израиль
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