Задержан подозреваемый в попытке поджога ресторана Japanika в Хайфе
время публикации: 19 июля 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 11:32
Полиция задержала 28-летнего жителя Кирьят-Аты по подозрению в попытке поджога ресторана Japanika в районе Кармель в Хайфе. Инцидент произошел на прошлой неделе.
Расследование началось после получения сообщения о попытке поджога. По данным полиции, в ходе оперативных мероприятий и с применением технологических средств удалось установить личность подозреваемого.
В субботу детективы подразделения по борьбе с преступностью округа Кармель задержали мужчину и доставили его на допрос, после чего он был помещен под стражу.
В воскресенье суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил арест подозреваемого до понедельника, 20 июля.
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