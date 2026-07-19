Внимание, розыск: пропала 71-летняя Тами Элькарат из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилой женщины из группы риска. Пропала Тами Элькарат из Беэр-Шевы, в последний раз ее видели в субботу 18 июля в Бейт-Шемеше, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, шатенка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444