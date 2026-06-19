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Израиль

Кац: "Израильские войска останутся в зоне безопасности в Ливане от побережья до Бофора"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Исраэль Кац
время публикации: 19 июня 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 13:42
Кац: "Израильские войска останутся в зоне безопасности в Ливане от побережья до Бофора"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал соболезнования семьям четверых военнослужащих, погибших минувшей ночью в Ливане.

Он также подтвердил ранее опубликованное сообщение ЦАХАЛа о ночных ударах по десяткам целей на юге Ливана и ликвидации десятков террористов.

"Мы не допустим причинения вреда нашим солдатам и гражданам, и любое нарушение режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы" встретит очень мощный ответ", – заявил Кац.

Министр также подчеркнул, что "ЦАХАЛ останется в зоне безопасности в Ливане – от морского побережья до высот Бофора".

Израиль
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