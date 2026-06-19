FT: Иран отложил переговоры с США под предлогом израильских ударов по Ливану

Переговоры между Ираном и США, которые должны были начаться в пятницу 19 июня в Швейцарии, отложены из-за серии израильских ударов по югу Ливана. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что Тегеран отказался направлять делегацию в Швейцарию после ударов ЦАХАЛа. Подписанное в среду временное соглашение между США и Ираном предусматривает "немедленное и постоянное прекращение боевых действий на всех фронтах", включая Ливан.

Один из дипломатов заявил, что Иран требует гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с подписанным соглашением. По его словам, посредники пытаются урегулировать этот вопрос.

По данным FT, ливанский вопрос остается одним из главных испытаний для американо-иранского соглашения. Тегеран, поддерживающий шиитскую группировку "Хизбалла", настаивал на включении Ливана в региональное урегулирование.

Один из источников сообщил, что позиция Ирана остается неизменной: "Нет Ливана – нет сделки". По его словам, Тегеран считает, что находится в выгодной переговорной позиции и способен добиться от Вашингтона уступок по вопросу израильской военной операции в Ливане.

Другой дипломат передал позицию иранской стороны следующим образом: "Мы удержали "Хизбаллу", а США не могут удержать Израиль. Пока это не изменится, мы не приедем".

По данным источников издания, переговоры предварительно перенесены на понедельник, однако их проведение будет зависеть от ситуации в Ливане.