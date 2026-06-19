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Израиль

Два грузовика столкнулись у перекрестка Изреэль, один из водителей в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 19 июня 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 07:39
Два грузовика столкнулись у перекрестка Изреэль, один из водителей в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром в пятницу на шоссе 675 возле перекрестка Изреэль произошло столкновение двух грузовиков. Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую службу МАДА в 06:26. На место были направлены бригады парамедиков и фельдшеров.

В результате ДТП мужчина около 50 лет получил тяжелые множественные травмы. Он оказался заблокирован в кабине без сознания, и медики оказывали ему неотложную помощь параллельно с усилиями пожарно-спасательной службы по извлечению пострадавшего из машины.

Еще двое пострадавших — юноши 20 и 17 лет — получили травмы конечностей и находятся в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу "а-Эмек" на машинах интенсивной терапии, одновременно с продолжением оказания медицинской помощи.

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