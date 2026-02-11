ШАБАК сообщил об усилении иранских кибератак против высокопоставленных израильтян

ШАБАК и Управление кибербезопасности сообщили о резком росте активности со стороны иранских разведывательных структур. В последнее время, особенно после операции "Народ как лев", значительно выросло количество попыток взломать Google-аккаунты и приложения для обмена сообщениями, принадлежащие высокопоставленным представителям правительства Израиля, системы безопасности, оборонной сферы, а также журналистам и представителям академических кругов.

Как сообщает Walla, речь идет о множестве попыток "целевого фишинга", направленных на сбор информации в целях террора и шпионажа. ШАБАК и Национальное управление кибербезопасности утверждают, что пресекли эти попытки.

Специалисты рекомендуют общественности установить двухэтапную (двухфакторную) идентификацию, проявлять максимальную осторожность со ссылками и с подозрительными аккаунтами, пытающимися выдавать себя за аккаунты других людей и организаций. Важно также установить расширенные программы киберзащиты.