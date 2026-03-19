Жительница Хайфы обвиняется в убийстве партнера во время воздушной тревоги

В окружной суд Хайфы подано обвинительное заключение против 33-летней жительницы города Бат-Эль Ялмы-Бейкер, задержанной после убийства партнера. Согласно материалам следствия, 1 марта, вернувшись домой после сигнала тревоги, она ударила кухонным ножом в грудь своего партнера Омри Натора, намереваясь убить его.

После случившегося обвиняемая вызвала скорую помощь, сообщив диспетчерам заведомо ложную версию: якобы Натор был ранен на улице при попытке кражи самоката и сам позвонил ей с просьбой помочь подняться в квартиру.

Помимо убийства, Ялма-Бейкер обвиняется в других случаях насилия в отношении партнера, а также в попытках воспрепятствовать следствию.