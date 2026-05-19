ЦАХАЛ: за сутки в Южном Ливане атакованы более 25 объектов "Хизбаллы"
время публикации: 19 мая 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 14:35
По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, за последние сутки израильские силы нанесли удары более чем по 25 объектам террористической организации "Хизбалла" в различных районах Южного Ливана.
Среди атакованных целей – склады оружия, штабы и другие инфраструктурные объекты, которые боевики использовали для подготовки террористических атак против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал террористов в районе хребта Кристофини на юге Ливана, а также пусковые установки, ранее использовавшиеся для обстрелов израильских военнослужащих и территории Израиля.