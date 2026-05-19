ЦАХАЛ уничтожил склад боеприпасов и ракетную шахту ХАМАСа на севере Газы

В ночь на 19 мая израильские военные уничтожили склад вооружений и ракетную пусковую шахту ХАМАСа на севере сектора Газа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на складе хранились более 20 минометных снарядов, пусковые установки, взрывные устройства, автоматы Калашникова и другое вооружение.

Обнаруженное оружие предназначалось для атак на израильские силы, действующие вдоль "желтой линии", и на мирных жителей Израиля.