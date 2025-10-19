x
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Элишева Баба из Цфата

Полиция
Розыск
время публикации: 19 октября 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 16:01
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Элишевы Бабы из Цфата. В последний раз ее видели рано утром 17 октября в городе Цфат. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6978444.

