ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Рафиахе, на юге сектора Газы, после атаки боевиков, сообщают израильские СМИ и телеграм-каналы.

Утром 19 октября произошла перестрелка между боевиками и израильскими военными в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, были слышны взрывы.

Свидетели говорят, что в зоне перестрелки был замечен израильский вертолет.

ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.