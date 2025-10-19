x
19 октября 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Рафиахе

время публикации: 19 октября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 11:41
ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Рафиахе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Рафиахе, на юге сектора Газы, после атаки боевиков, сообщают израильские СМИ и телеграм-каналы.

Утром 19 октября произошла перестрелка между боевиками и израильскими военными в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, были слышны взрывы.

Свидетели говорят, что в зоне перестрелки был замечен израильский вертолет.

ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.

Израиль
