Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете найден мертвым в Нью-Гэмпшире

Подозреваемый в стрельбе в кампусе Брауновского университета (штат Род-Айленд) найден мертвым в помещении камеры хранения в штате Нью-Гэмпшир, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным Reuters, тело обнаружили в складском боксе в городе Сейлем. Предварительно речь идет о самоубийстве.

По информации Associated Press, подозреваемый был найден в хранилище и идентифицирован как Клаудиу Невеш Валенте, 48 лет - бывший аспирант Брауновского университета. Полиция сообщила, что он застрелился.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого и проверяет возможную связь стрельбы в кампусе с убийством профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Ф.Ж. Лоурейру, застреленного в пригороде Бостона.