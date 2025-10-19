По делу о стрельбе в Ор-Акиве задержаны восемь подозреваемых
время публикации: 19 октября 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 10:09
Полиция сообщает о задержании восьми подозреваемых в причастности к стрельбе в Ор-Акиве, в результате чего был тяжело ранен мужчина.
Конфискованы несколько транспортных средств, предположительно связанных с инцидентом.
Полиция подаст ходатайство в суд Хадеры о продлении срока содержания задержанных под стражей.
В ночь на 19 октября в Ор-Акиве в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 41-летний мужчина. Раненого доставили в пункт сокрой помощи на 4-й трассе, а затем – в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Ссылки по теме