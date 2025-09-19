"Спарта" премьера, новые партии оппозиции, кто возглавит ШАБАК. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Премьер-министр Ариэль Шарон никогда не был известен как мастер словесной импровизации. Большинство его речей и выступлений были спланированы и отрежиссированы. Тем не менее, Шарон умел удивить, в том числе своих сторонников. После одного успешного выступления, оставившего впечатление спонтанности, советники поздравили премьера с несвойственной ему импровизацией. "Если бы вы знали, сколько времени мне понадобилось, чтобы отрепетировать эту импровизацию", – ответил не лишенный чувства юмора премьер.

Биньямин Нетаниягу умеет и любит импровизировать. И до сих пор неясно, было ли выступление на экономическом форуме с обещанием спартанской жизни и автаркической экономики еще одной, на сей раз не очень удачной импровизацией, или глава правительства преследовал какие-то тайные цели. Так или иначе, результат превзошел все ожидания премьера, сделав это выступление главным политическим событием недели.

Оппозиция продолжает напряженно работать над увеличением числа формирующих ее партий. На этой неделе Гади Айзенкот и Йоаз Хендель зарегистрировали свои партии.

А внепарламентская оппозиция продолжает фокусировать свои усилия на попытках воспрепятствовать назначениям должностных лиц, которые продвигает коалиция. В данный момент, все усилия направлены на борьбу с кандидатурой Давида Зини на должность главы ШАБАКа.

"Колесницы Гидеона – 2": на пути в Газу и в Спарту

Начало наземного этапа операции по захвату города Газа сняло с повестки дня основной вопрос последних недель: не блефует ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу, говоря о намерении осуществить такую операцию. До последнего момента многие в политической системе и за ее пределами были убеждены, что разговоры о захвате Газы – не более, чем форма давления на ХАМАС с целью вынудить террористов вернуться за стол переговоров.

Если это и было так, то террористы на блеф не поддались – и танки ЦАХАЛа двинулись на Газу. Двинулись медленно, чтобы не мешать администрации Трампа пытаться привести стороны к сделке. Эта же логика сопровождает и будет сопровождать операцию в дальнейшем – постепенное наращивание ее интенсивности, усиление давления с готовностью в любую минуту остановиться.

Нетаниягу действует наверняка. С одной стороны, акции протеста против военной операции довольно минорны, а оценки, которые получает премьер в последних опросах, дают ему основания для осторожного оптимизма. Израильтяне хоть и продолжают в большинстве своем выступать в опросах за сделку, которая привела бы к освобождению заложников, но военная операция в Газе не приводит к обвалу коалиции в общественном мнении. В окружении Нетаниягу убеждены, что положительные результаты операции приведут к улучшению ситуации и в опросах.

При этом в последние недели в политических кругах вновь заговорили об "изменениях", которые произошли в образе мышления и поступков главы правительства. Если раньше большинство его заявлений были лишь способом продвигать некие планы, о которых мы и не догадывались, то после 7 октября, по мнению многих, Нетаниягу стал иным. Он не пытается уйти от военного противостояния с ХАМАСом, а ищет его, считают некоторые. Помимо рациональных доводов в пользу разгрома ХАМАСа, сторонники этой теории видят и желание премьера воинственными действиями реабилитироваться в глазах общественного мнения и своих собственных.

И это напрямую связано с фразами о Спарте и самодостаточной экономике. Как уже говорилось, никто не знает, на самом деле, чего добивался такими заявлениями Нетаниягу. Однако, если исключить наиболее вероятное – банальный промах премьер-министра, и представить, что была некая логика в этих словах, она может крыться на двух полюсах.

Возможно премьер-министр готовит израильское общество к ситуации, когда придется завершить войну, не добившись всех ее целей. Прекрасным аргументом для этого может быть необходимость прекращения изоляции государства. 20 лет назад Нетаниягу остался в правительстве, принявшем решение о выходе из Газы, для того, чтобы завершить процесс экономических реформ. Сейчас он может инициировать завершение войны, чтобы не допустить скатывания в пропасть.

Но есть и второй полюс, и там находится вечный герой Биньямина Нетаниягу – Уинстон Черчилль. Нет человека на земле, которому речь Нетаниягу о Спарте не напомнила бы "пот, кровь и слезы" Черчилля.

Как бы то ни было, Нетаниягу поспешил дать объяснения по поводу своих слов и двинулся дальше. Куда? Едва ли он сам знает ответ на этот вопрос. Одна остановка на этом пути, впрочем, ему хорошо известна. На 29 сентября намечена встреча с президентом США Дональдом Трампом. Не исключено, что премьер-министр Израиля хочет подписать на этой встрече то или иное соглашение, например с Сирией. Или с ХАМАСом.

В коалиции и в "Ликуде" – все как всегда

Уголовное дело против министра социального равноправия Май Голан не стало первым в нынешней коалиции. В поле зрения правоохранительных органов попадали и Тали Готлиб, и некоторые другие. Скандал вокруг Май Голан обещает быть особо острым, так как министр не только отказалась явиться на допрос, но и весьма сомнительным путем вывела из полицейского управления свою мать.

Уголовно-юридические аспекты этого дела предстоит разбирать полиции. С политической точки зрения, у "Ликуда" проблемы, ибо крайне сложно будет и в деле Май Голан найти повод для конспирологических теорий о преследованиях ликудников. Министр по делам культуры и спорта Мики Зоар в открытом интервью Надаву Пери и Моше Клугафту признал, что подобные истории приносят ощутимый вред "Ликуду". В правящей партии уже давно идут разговоры о необходимости смены схемы избрания кандидатов в предвыборный список, чтобы осложнить попадание туда особо экстравагантным персонам. На повестке дня в партии есть несколько таких предложений. Новый состав конференции "Ликуда" будет избран в ноябре 2025 года, в тот момент, когда вопрос формирования предвыборного списка уже будет актуален. Одна из главных претензий к сегодняшнему "Ликуду" со стороны покинувших его избирателей – слишком большое число вызывающих раздражение персонажей. "Ликуду" перед выборами есть о чем подумать.

Тем временем глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич пошел еще дальше по пути укрепления своего контроля за происходящим в партии. Он вовсе отменил там праймериз в предвыборный список и передал эти полномочия группе функционеров, оставив за собой право назначать одного человека в каждой пятерке. Стоит напомнить, что на данный момент, по большинству опросов, "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

Оппозиция: размножение делением

На этой неделе в оппозиции были созданы две новые партии. Гади Айзенкот после недолгих размышлений после ухода из Кнессета, создал партию "Яшар" ("Прямо"). Айзенкот намерен привести партию прямо к власти, однако он достаточно времени провел в политике, чтобы понимать, что при наличии 7-8 партий примерно одного "веса", необходимы объединения. Сейчас рано даже пытаться предсказывать, какими они будут.

Глава "Еш Атид" Яир Лапид напомнил на этой неделе, что первый союз между ним, Моше Яалоном, Габи Ашкенази и Бени Ганцем был оформлен за 7 часов до закрытия предвыборных списков. Очень может быть, что таким будет сценарий и на сей раз.

Однако это не означает, что "охота" на Айзенкота не ведется. Разумеется, все "охотники" утверждают, что именно в союзе с ними партия Айзенкота может существенно повлиять на исход выборов. На данный момент, наиболее логичным выглядит потенциальный союз между Айзенкотом и Беннетом. Один чуть влево от центра, второй – чуть вправо, а между ними Матан Каана, в качестве соединяющего звена.

Такой союз, как и любой другой, сталкивается с трудноразрешимым вопросом: "Кто – первый?" Айзенкот уже неоднократно говорил в беседах с приближенными, что не намерен больше быть вторым номером. Затрудняюсь представить, как Беннет предоставляет ему руководство объединенной партией. Логичнее представить, что это сделает Яир Лапид, чтобы "заполучить" Айзенкота. Во-первых, положение Лапида в опросах заметно хуже, чем у Беннета, а во-вторых, Лапид уже имеет опыт шага в сторону ради более перспективного кандидата.

Остальные главы оппозиционных партий вряд ли могут быть партнерами по предвыборному союзу. Авигдор Либерман предпочитает действовать своими силами. Союз с Яиром Голаном неизбежно закрепил бы за Айзенкотом титул "левого". А Бени Ганц и вовсе объявил 18 сентября, что не считает себя частью какого-либо блока. У Айзенкота остались два реальных партнера – Лапид и Беннет. Во всяком случае, такова ситуация на данный момент.

Создание партии "Милуимниким" во главе с Йоазом Хенделем – это проект, который может быть перспективным, однако также в союзе. Израильтяне любят резервистов и хорошо понимают, какая тяжелая ноша упала на их плечи в последние два года. Не очевидно, что этого достаточно для того, чтобы такая партия "одной темы" стала сама по себе эффективным фактором влияния в израильской политике.

Назначение главы ШАБАКа: скандалы и проволочки

Минули 90 дней, в ходе которых правительство не имело права назначать нового главу Общей службы безопасности (ШАБАК).

Генерал-майор Давид Зини остается кандидатом правительства, что вызывает недовольство оппозиционных кругов. На этой неделе к оппозиционерам явным присоединились не явные – бывшие главы ШАБАКа.

Их доводы имеют большее отношение к системе ценностей Зини, а не к его способностям к управлению контрразведкой. Зини боятся, боятся его высказываний о Газе, призывов на помощь Всевышнего. Иными словами, боятся мировоззрения. Оно, бесспорно, радикальное. Однако в свое время, никто не интересовался взглядами Ами Аялона, также далекими от центристских. Аялон, напомним, тоже пришел на пост главы ШАБАКа не из этой структуры, а из армии.

Правительство, как и следует, передало просьбу в комиссию по отбору и назначению высокопоставленных чиновников. К неожиданности многих, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не выступила против этого назначения. Бывший глава ШАБАКа Ронен Бар также представил позицию, из которой следует, что он не отвергает на корню предложение по назначению Зини. Несмотря на то, что обсуждение на комиссии перенесено на неделю, шансы на назначение Зини оцениваются в данный момент, как довольно высокие.