"Ракетный завод" около Рамаллы: спецоперация после обстрела в Биньямине

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 19 сентября в районе Рамаллы была проведена операция, в ходе которой была обнаружена мастерская, в которой производили ракеты. В официальном сообщении это производство названо "ракетным заводом".

При обысках были найдены десятки примитивных самодельных ракет, а также заряды к ним и взрывчатка. Причем две ракеты уже были подготовлены к запуску (но пока стояли без боеголовок).

Операция была проведена после того, как на прошлой неделе со стороны Кафр-Нима (между Модиином и Рамаллой) была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории.

К проведении операции привлекли бойцов пограничного спецназа (ЯМАМ).

Задержаны четверо боевиков террористической группы, подозреваемых в запуске ракеты.

Обыски проводились не только в Кафр-Ниме, но также в Рамалле и Бильине, чтобы задержать возможных сообщников террористов-ракетчиков. В ходе операции в Кафр-Ниме военные были вынуждены открыть огонь по зданию, в котором укрывались боевики, после чего трое подозреваемых сдались.

Судя по публикуемым снимкам, боевики именовали себя "Бригадой 13". Их главными целями могли быть Модиин, Модиин-Илит и другие населенные пункты округа Биньямин, а также военные базы в этом районе.

По завершении операции военные уничтожили ракеты и взрывчатку.

Подозреваемые были переданы для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.