19 сентября 2025
19 сентября 2025
Израиль

Дезертир-ультраортодокс, сбежавший при транспортировке в тюрьму, сдался военной полиции

Полиция
ШАБАС
время публикации: 19 сентября 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 18:10
Дезертир-ультраортодокс, сбежавший при транспортировке в тюрьму, сдался военной полиции
Gili Yaari /Flash90

Дезертир-ультраортодокс, которого группа гурских хасидов отбила у военной полиции возле тюрьмы №10, сдался, придя с повинной.

Напомним, накануне несколько десятков ультрарелигиозных демонстрантов перегородили дорогу транспорту, доставившему ультрарелигиозных призывников, уклонявшихся от службы в армии, и сумели вытащить из машины одного из них. Дезертир с их помощью скрылся с места происшествия.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в рамках операции по принудительному призыву ультрарелигиозных уклонистов были задержаны несколько дезертиров, всем им были вынесены дисциплинарные приговоры, и они были направлены в военную тюрьму. Когда военный транспорт подъезжал к тюрьме №10 возле развязки Кфар-Йона, путь машине перегородили участники демонстрации.

Демонстранты забросали машину камнями и распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое военнослужащих.

