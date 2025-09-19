Дезертир-ультраортодокс, сбежавший при транспортировке в тюрьму, сдался военной полиции

Дезертир-ультраортодокс, которого группа гурских хасидов отбила у военной полиции возле тюрьмы №10, сдался, придя с повинной.

Напомним, накануне несколько десятков ультрарелигиозных демонстрантов перегородили дорогу транспорту, доставившему ультрарелигиозных призывников, уклонявшихся от службы в армии, и сумели вытащить из машины одного из них. Дезертир с их помощью скрылся с места происшествия.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в рамках операции по принудительному призыву ультрарелигиозных уклонистов были задержаны несколько дезертиров, всем им были вынесены дисциплинарные приговоры, и они были направлены в военную тюрьму. Когда военный транспорт подъезжал к тюрьме №10 возле развязки Кфар-Йона, путь машине перегородили участники демонстрации.

Демонстранты забросали машину камнями и распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое военнослужащих.