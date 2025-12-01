Эквадор открыл в Иерусалиме инновационно-технологическое представительство

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в понедельник, 1 декабря, в столице Израиля было открыто дипломатическое представительство еще одной страны – Эквадора.

Инновационно-технологическое представительство Эквадора находится в кампусе Еврейского университета в Иерусалиме. На его открытии присутствовали посол Эквадора в Израиле Кристина Себальос, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Еврейского университета профессор Тамир Шефер.

В сообщении МИД Израиля отмечается, что несколько стран Латинской Америки, Гватемала, Парагвай, Гондурас, уже перенесли свои посольства в Иерусалим. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о намерении перенести посольство своей страны в столицу Израиля весной 2026 года.