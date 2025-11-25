Хавьер Милей сообщил, что посольство Аргентины будет перенесено в Иерусалим весной

Хавьер Милей уведомил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что ближайшей весной посольство Аргентины будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент Аргентины планирует лично присутствовать на церемонии открытия посольства в столице Израиля.

Отметим, что еще в феврале 2024 года Хавьер Милей во время визита в Израиль сообщил о принятом им решении перенести в Иерусалим аргентинское посольство.