Хавьер Милей сообщил, что посольство Аргентины будет перенесено в Иерусалим весной
время публикации: 25 ноября 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 20:56
Хавьер Милей уведомил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что ближайшей весной посольство Аргентины будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Президент Аргентины планирует лично присутствовать на церемонии открытия посольства в столице Израиля.
Отметим, что еще в феврале 2024 года Хавьер Милей во время визита в Израиль сообщил о принятом им решении перенести в Иерусалим аргентинское посольство.
