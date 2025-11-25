x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 20:56
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хавьер Милей сообщил, что посольство Аргентины будет перенесено в Иерусалим весной

Израиль
Иерусалим
Аргентина
время публикации: 25 ноября 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 20:56
Хавьер Милей сообщил, что посольство Аргентины будет перенесено в Иерусалим весной
AP Photo/Victor R. Caivano

Хавьер Милей уведомил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что ближайшей весной посольство Аргентины будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент Аргентины планирует лично присутствовать на церемонии открытия посольства в столице Израиля.

Отметим, что еще в феврале 2024 года Хавьер Милей во время визита в Израиль сообщил о принятом им решении перенести в Иерусалим аргентинское посольство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2024

Прибывший в Израиль президент Аргентины сообщил о переносе посольства в Иерусалим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 июня 2025

Смотрич и Саар продвигают прямое авиасообщение с Аргентиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2025

В Аргентине рассекречены документы о бежавших в страну нацистах