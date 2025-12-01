Полиция ограничила участие главы "ЛАХАВ-433" в "Катаргейте" из-за его адвоката

В связи с тем, что руководителя полицейского подразделения "ЛАХАВ-433" Мени Биньямина представляет Ури Корев – тот же адвокат, который представляет американского лоббиста Джея Потлика в расследовании так называемого "Катаргейта", отдел внутренних расследований полиции МАХАШ запретил руководителю "ЛАХАВ-433" как-либо участвовать в расследовании "Катаргейта". Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщает Ynet.

Ранее министерство юстиции, контролирующее МАХАШ, сообщило, что по завершении допроса, проведенного с Мени Биньямином, он был освобожден под ограничительные условия, включая запрет на контакты с различными фигурантами дела и подписание обязательства соблюдать это условие.

При этом в ведомстве опровергли публиковавшееся ранее сообщениео физическом нападении следователя МАХАШ на руководителя "ЛАХАВ-433", сообщив, что расследование велось профессионально и в соответствии с требованиями закона, Биньямин получал все необходимые условия на протяжении всего допроса, включая несколько консультаций со своим адвокатом, а задержка освобождения произошла "исключительно из-за продолжительного отказа генерал-майора полиции Биньямина подписать условия освобождения".

Напомним, генерал-майор полиции Мени Биньямин был в воскресенье допрошен отделом внутренних расследований полиции. Допрос продолжался семь часов, а по его окончании он был взят под стражу, а еще через час освобожден с рядом ограничений. Мени Биньямин подозревается в конфликте интересов, нарушении общественного доверия и в использовании служебного положения.

По завершении допроса адвокат Ури Корев, представляющий интересы Мени Биньямина, распространил заявление: "МАХАШ (отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими) предпочел нарушить закон, произведя задержание, а затем незаконный арест начальника управления "ЛАХАВ-433" генерал-майора полиции Мени Биньямина. Кроме того, по завершении допроса, который длился семь часов, следователь МАХАШа применил физическую силу к главе "ЛАХАВ-433" в то время, когда он консультировался со мной".