01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
последняя новость: 12:54
01 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ получит лазерную ПРО до конца месяца

Оборонка
ПРО
время публикации: 01 декабря 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 12:38

Директор управления вооружений и технологий в министерстве обороны Израиля (МАФАТ) Дани Гольд заявил на открытии конференции DefenseTech в Тель-Авиве, что лазерная система противоракетной обороны "Ор Эйтан" поступит в распоряжение ЦАХАЛа до конца декабря 2025 года.

По словам Гольда, параллельно ведется работа над новыми поколениями лазерной ПРО и других систем: "Мы глубоко погружены в работу над следующими поколениями сюрпризов для следующей войны – как для обороны, так и для нападения".

Генеральный директор министерства обороны Амир Барам сообщил на конференции, что в течение 2024 года его ведомство подписало 21 межправительственное соглашение (G2G) на общую сумму в миллиарды шекелей. Речь идет об оборонных сделках, осуществляемых по ускоренным процедурам между правительствами с поддержкой оборонных производств и развитием и укреплением дипломатических отношений между странами. За тот же год весь оборонный экспорт из Израиля составил рекордные 14,8 миллиарда долларов.

Министерство обороны инвестировало в прошлом году около 1,2 миллиарда шекелей в израильские стартапы. По словам Барама, более 300 таких компаний сейчас работают с МАФАТом, причем 130 из них приняли активное участие в боевой деятельности подразделений ЦАХАЛа.

Израиль
