17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Завершена разработка лазерной системы ПВО, она поступит в ЦАХАЛ уже в нынешнем году

Вооружения
ЦАХАЛ
время публикации: 17 сентября 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 22:46
Завершена разработка лазерной системы ПВО, она поступит в ЦАХАЛ уже в нынешнем году
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство обороны и концерн "Рафаэль" сообщили о завершении работ над системой лазерной противовоздушной обороны "Щит света" ("Маген Ор"). Первые установки поступят в ЦАХАЛ уже в нынешнем году, сообщает "Кан", кардинальным образом изменив ситуацию на поле боя.

Система, переименованная в "Могучий свет" ("Ор Эйтан"), в ходе испытаний продемонстрировала высокую способность перехватывать различные цели – ракеты, беспилотные летательные аппараты и минометные снаряды. При этом отрабатывались различные сценарии применения.

На перехват цели будет уходить всего несколько секунд. Система способна противостоять и залповому огню, однако не является всепогодной. Задействовать ее будут расчеты "Железного купола".

"Завершение разработки лазерного перехватчика обеспечивает Израилю место на острие военной технологии. Израиль станет первой страной в мире, обладающей такой способностью Это не только повод для национальной гордости, но и историческое событие", – заявил министр обороны Исраэль Кац.

Стоимость каждой системы "Могучий свет" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (приводимая в статье Walla оценка, озвученная в свое время Нафтали Беннетом, когда он был премьер-министром Израиля) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.

