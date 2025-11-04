x
Экономика

Иранцы заявили о краже документации израильского оружия. "Рафаэль": "Это выставочные макеты"

Оборонка
Иран
Хакеры
время публикации: 04 ноября 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 11:13
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

Иранские хакеры опубликовали записи сборки продвинутых израильских вооружений, добытые, по их утверждению, на дочернем предприятии концерна "Рафаэль".

В частности, речь идет о новой лазерной системе "Ор Эйтан", системе ПРО "Праща Давида", морской крылатой ракете под названием IceBreaker и других.

Представители концерна отрицают факт утечки секретной информации. Как сообщают журналисты Мория Асраф и Дорон Кадош, хакеры взломал суб-подрядчика, занимающегося созданием макетов оружия для оборонных выставок.

Экономика
