Иранцы заявили о краже документации израильского оружия. "Рафаэль": "Это выставочные макеты"
время публикации: 04 ноября 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 11:13
Иранские хакеры опубликовали записи сборки продвинутых израильских вооружений, добытые, по их утверждению, на дочернем предприятии концерна "Рафаэль".
В частности, речь идет о новой лазерной системе "Ор Эйтан", системе ПРО "Праща Давида", морской крылатой ракете под названием IceBreaker и других.
Представители концерна отрицают факт утечки секретной информации. Как сообщают журналисты Мория Асраф и Дорон Кадош, хакеры взломал суб-подрядчика, занимающегося созданием макетов оружия для оборонных выставок.