Полицейский из Иерусалима продавал фиктивные разрешения на въезд палестинским нелегалам

Отдел внутренних расследований полиции (МАХАШ) подал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против сотрудника полиции, который обвиняется в подделке разрешений на въезд в Израиль и продаже их палестинским нелегалам, а также против его соучастников.

Полицейский, имя которого не указывается, был задержан на минувшей неделе. Ему вменяется получение взятки, подделка документов, выдача себя за другое лицо, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и содействие незаконному въезду и пребыванию в Израиле.

По данным обвинительного заключения, полицейский, служивший патрульным в участке Мате-Иегуда, использовал свою должность, чтобы за денежное вознаграждение позволить нескольким жителям Палестинской автономии из этого района въехать в Израиль.

В частности, он выдавал палестинцам фиктивные разрешения на въезд в обмен на тысячи шекелей. Некоторые из этих разрешений были подделаны другим обвиняемым, и часть была подписана именами офицеров оперативного отдела полиции без их ведома и согласия.

Один из оперативников узнал о незаконном использовании его имени, и тогда обвиняемый пытался уговорить его не сообщать о нарушении.

Кроме того, обвиняемый сотрудник полиции перевез палестинского нелегала, не имевшего разрешения на въезд в Израиль, на полицейском автомобиле – в обмен на деньги. Нелегал находился в Израиле без разрешений около двух недель.