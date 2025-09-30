Полиция опечатала жилой дом в Холоне, в котором проживали палестинские нелегалы

Во время обыска в частном доме на улице Саадьи Гаона в Холоне полицейские обнаружили 13 жителей Палестинской автономии, не имевших разрешения на нахождение в Израиле. Все нелегалы задержаны.

Найдены и задержаны также владельцы недвижимости, они допрошены полицией.

Командующий Тель-Авивским округом полиции подписал административный ордер о запрете использования помещения в течение 30 дней.