Полиция опечатала жилой дом в Холоне, в котором проживали палестинские нелегалы
время публикации: 30 сентября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 20:21
Во время обыска в частном доме на улице Саадьи Гаона в Холоне полицейские обнаружили 13 жителей Палестинской автономии, не имевших разрешения на нахождение в Израиле. Все нелегалы задержаны.
Найдены и задержаны также владельцы недвижимости, они допрошены полицией.
Командующий Тель-Авивским округом полиции подписал административный ордер о запрете использования помещения в течение 30 дней.
