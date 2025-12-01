x
01 декабря 2025
Израиль

Предъявлены обвинения педофилу из Хауары, заставившему малолетних близнецов насиловать друг друга

Сексуальное насилие
Прокуратура
Кибербезопасность
время публикации: 01 декабря 2025 г., 12:47
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в Центральный окружной суд обвинительное заключение против Мухаммада Дамиди (18 лет) из Хауары (к югу от Шхема, Палестинская автономия), подозреваемого в совершении тяжких сексуальных преступлений в отношении двух девятилетних братьев-близнецов.

Согласно обвинительному заключению, Мухаммад Дамиди связался с одним из братьев через социальные сети TikTok и Snapchat и предложил ему пообщаться по видеосвязи в обмен на разрешение сыграть в популярную онлайн-игру PUBG. Во время видеозвонка Дамиди потребовал, чтобы братья заперлись в комнате, разделись, показали на камеру свои гениталии и ягодицы и прикасались друг к другу. Мальчики согласились, поскольку Дамиди обещал разрешить им потом поиграть в онлайн-игру. Затем Дамиди заставил братьев "совершить акт изнасилования друг друга" (так сформулировано в обвинительном заключении) перед камерой телефона, засняв происходящее без их ведома. После этого Дамиди шантажировал братьев и угрожал распространить видео в интернете. После того, как несовершеннолетние рассказали о происшедшем отцу, Дамиди угрожал и ему, что выложит видео в интернет. Следствием был изъят мобильный телефон обвиняемого, в нем нашли более 700 непристойных файлов, которыми он обменивался в Telegram.

Прокуратура ходатайствует о заключении Дамиди под стражу до окончания судебного разбирательства в связи с опасностью, которую он представляет, и опасением повторения подобных действий.

Отметим, что арабская деревня Хауара находится в "зоне С", под полным контролем Израиля.

