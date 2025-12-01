Помилование Нетаниягу: условия и переговоры

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен удовлетворить просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о помиловании, однако на определенных условиях, которые пока не названы.

Как сообщают "Кан", "Кешет", "Гаарец" со ссылкой на осведомленные источники, речь пойдет не только о шагах, касающихся персонально Биньямина Нетаниягу.

По данным "Кан", глава государства намерен потребовать от премьер-министра немедленного ухода с поста главы правительства и замораживания всех законопроектов юридической реформы. В то же время, согласно опубликованной информации, президент не потребует от Нетаниягу окончательного ухода из политики, и условия помилования оставят за Нетаниягу право баллотироваться на ближайших выборах.

Замораживание юридической реформы не является единственным требованием, которое намерен выдвинуть президент Герцог. "Гаарец" цитирует источники, располагающие информацией после бесед с Ицхаком Герцогом в последние дни. По их сведениям, президент потребует создания государственной следственной комиссии по изучению провалов 7 октября, а также замораживания реформы на рынке СМИ, которую планирует министр связи Шломо Караи.

Из канцелярии президента передали, что эти публикации не имеют под собой оснований. "Президент еще не приступил к изучению этого вопроса, так как в данный момент идет процесс подготовки заключений и рекомендаций, которые будут ему представлены", – заявляют в окружении Ицхака Герцога. "На президента не окажет влияние давление ни одной стороны, он взвесит просьбу серьезно и со всей ответственностью", – заявили в канцелярии президента.

Ожидается, что рассмотрение просьбы Нетаниягу займет до двух месяцев. Речь идет о беспрецедентной ситуации, когда рассматривается просьба обвиняемого о помиловании в ходе судебного процесса, до того, как вынесен вердикт.

Адвокаты Нетаниягу намерены просить суд сократить число судебных заседаний и допросов премьера на время рассмотрения его просьбы об амнистии. Как заявил Нетаниягу в своем обращении к нации, одной из причин, подтолкнувших его к подаче просьбы о помиловании, стало требование суда проводить его допросы три раза в неделю.

Сообщалось, что в ближайшем окружении Нетаниягу в последние недели настаивали на подаче просьбы о помиловании. В то же время, на данном этапе в намерения главы правительства не входит признание своей вины по какому-либо из пунктов обвинительного заключения. По заявлениям его приближенных, он также отвергает идею об окончательном уходе из политики.