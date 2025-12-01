В ряде поселков недалеко от границы Газы прозвучит учебная тревога

Сегодня, 1 декабря, в ряде поселков, расположенных в радиусе до 15 км от границы сектора Газы, прозвучит учебная тревога "Цева адом".

Командование тылом предупреждает, что учебная тревога будет активирована в 9:05 в Эйн а-Шлоша, в 10:05 в Цохаре и Охаде, в 11:05 в Мивтахиме, Амиозе и Йеше, в 13:05 в Авшаломе.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.