Нетаниягу подал президенту просьбу об амнистии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подал президенту Ицхаку Герцогу просьбу об амнистии.

Просьба была подана адвокатом премьер-министра Амитом Хададом в юридический отдел президентской канцелярии. В соответствии с правилами, она передана в министерство юстиции, где будет рассмотрена. После рассмотрения просьба будет возвращена юридическому отделу президентской канцелярии, которая подготовит свое заключение, на основе которого глава государства примет окончательное решение.

Просьба об амнистии включает два письма – письмо, подписанное адвокатом премьер-министра Амитом Хададом и письмо, подписанное самим премьер-министром.

Речь идет об исключительной просьбе, так как она подана до того, как суд огласил свое решение.

Ранее Нетаниягу неоднократно заявлял, что не намерен подавать просьбу об амнистии.