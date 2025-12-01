В Кнессете началось обсуждение закона о призыве

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне приступила к рассмотрению законопроекта о призыве в ЦАХАЛ учащихся йешив.

"Мы начинаем новый этап в процессе утверждения законопроекта. Это утверждение позволит нам разрешить давнюю проблему и вернуть стабильность государству Израиль", – заявил глава комиссии и автор законопроекта Боаз Бисмут.

Как сообщалось ранее, на эту неделю назначены три заседания комиссии. Бисмут планирует завершить утверждение законопроекта к концу декабря.

Представители оппозиции намерены, по возможности, затягивать заседания, чтобы не допустить утверждение законопроекта. "Речь идет не о законе о призыве, а о законе об уклонении от службы. Этот законопроект не приведет новых солдат, а значит не решит задачу. Тот, кто поддержит этот законопроект, не заслуживает доверия народа", – заявил глава партии "Яшар" Гади Айзенкот.

Из партии "Еш Атид" передали: "Представители партии в комиссии по иностранным делам и обороне продолжат сегодня утром возглавлять борьбу против позорного закона об уклонении харедим от службы в армии".

Как сообщает "Кан", представители юридического советника Кнессета полагают, что нынешний вариант законопроекта не будет утвержден Высшим судом справедливости (БАГАЦем).

Многие в Кнессете полагают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в скорейшем принятии закона, чтобы основная масса критики по его поводу была бы озвучена как можно раньше, а не перед выборами.

Есть и такие, кто считает, что глава правительства вовсе не заинтересован в утверждении законопроекта, так как понимает отрицательное отношение к нему со сторону многих потенциальных избирателей "Ликуда". Нетаниягу учитывает также, что этот законопроект скорее всего будет заблокирован БАГАЦем.

В ультраортодоксальных партиях не исключают, что Нетаниягу лишь изображает желание утвердить закон о призыве. Как сообщал "Кан", в ШАС и "Яадут а-Тора" разработали поэтапную схему возобновления сотрудничества с коалицией, и переход на каждый новый этап зависит от продвижения законопроекта. На первом этапе, планируется возобновление голосований с коалицией, на втором – возвращение в комиссии, из состава которых вышли депутаты от ультраортодоксальных партий, а лишь на третьем – возвращение на министерские должности.

В самой коалиции усиливается протест против законопроекта в его нынешнем виде. В "Ликуде" против него публично высказались депутаты Юлий Эдельштейн, Моше Саада, Дан Илуз, и предполагается, что это не полный список возражающих. Замминистра иностранных дел Шарен Аскель ("Ямин Мамлхати") также заявила, что не проголосует за законопроект. Депутаты Охад Таль, Моше Соломон, а также министр по делам алии и интеграции Офир Софер (все от партии "Ционут Датит") заявили, что проголосуют против.

Законопроекту также не гарантирована поддержка всех депутатов от ультраортодоксальных партий. Глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что не поддержит ни один законопроект, в котором есть санкции в отношении изучающих Тору. По сообщениям некоторых СМИ, в ШАС готовы поддержать законопроект, и ведут переговоры с арабскими партиями, пытаясь убедить депутатов от ХАДАШ-ТААЛ не голосовать против.

Ожидается, что в коалиции попытаются прийти к соглашению с ультраортодоксами о поддержке проекта государственного бюджета и без утверждения закона о призыве. Напомним, что бюджет должен быть утвержден Кнессетом в трех чтениях не позднее 31 марта 2026 года. Если этого не произойдет, Кнессет будет распущен. На данный момент правительство опирается на коалицию меньшинства, а значит утверждение бюджета не гарантировано.