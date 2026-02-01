Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 1 февраля, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 13-25 градусов, в Тель-Авиве – 14-27, в Хайфе – 15-25, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 10-28, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-29, в Ариэле – 13-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-24, на Голанских высотах – 10-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник – понижение температуры, дожди. В среду-четверг – малооблачно. В пятницу-субботу – дожди, прохладно.