x
01 января 2026
|
последняя новость: 17:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 17:22
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В тюрьме умер заключенный, проживавший в Негеве

Негев
ШАБАС
время публикации: 01 января 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 16:48
В тюрьме умер заключенный, проживавший в Негеве
Chaim Goldberg/Flash90

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) объявило, что 1 января была констатирована смерть заключенного, задержанного по соображениям безопасности, – жителя Негева.

Судя по заявлению ШАБАСа, причиной смерти стало заболевание. Тем не менее, обстоятельства смерти будут проверены.

Арабские СМИ называют имя умершего: это Хасан Исса Аль-Кашалэ из бедуинского города Рахат. Уточняется, что он скончался в тюрьме Беэр-Шевы

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook