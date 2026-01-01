В тюрьме умер заключенный, проживавший в Негеве

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) объявило, что 1 января была констатирована смерть заключенного, задержанного по соображениям безопасности, – жителя Негева.

Судя по заявлению ШАБАСа, причиной смерти стало заболевание. Тем не менее, обстоятельства смерти будут проверены.

Арабские СМИ называют имя умершего: это Хасан Исса Аль-Кашалэ из бедуинского города Рахат. Уточняется, что он скончался в тюрьме Беэр-Шевы