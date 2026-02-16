"Мясник из Сунтара", дважды освобождавшийся по контракту с МО РФ, арестован за четвертое убийство

В Якутске арестован по подозрению в четвертом убийстве 38-летний Виктор Саввинов, известный как "мясник из Сунтара". Его дважды осуждали за убийства, однако оба раза он освобождался из тюрьмы, подписав контракт на участие в войне против Украины.

Впервые Саавинов попал за решетку в 2020 году – он был приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство женщины. После начал полномасштабного российского вторжения в Украину он заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону военных действий.

Вернувшись в родное село Кунтар в 2024 году, он совершил еще два убийства – сначала убил собутыльника, а затем – 64-летнюю своего дяди, которая не впустила его в дом. Дело получило большой общественный резонанс, тогда он и получил свое прозвище.

В октябре 2024 года суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, после чего он вновь отправился на "специальную военную операцию". Он был ранен и отправлен в госпиталь, откуда дезертировал, сообщает "Новая Газета".