17 февраля 2026
Ближний Восток

"Кан": Катар готов заплатить "намного больше" миллиарда долларов за членство в Совете мира

Газа
США
Израиль
Катар
время публикации: 17 февраля 2026 г., 00:31 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 00:31
"Кан": Катар готов заплатить "намного больше" миллиарда долларов за членство в Совете мира
AP Photo/Khalil Hamra

Катар в надежде усилить свое влияние на происходящее в секторе Газы готов заплатить намного больше, чем любая другая страна, входящая в Совет мира.

По информации радиостанции "Кан Бет", Катар готов внести сумму, значительно превышающую установленный США размер взноса в миллиард долларов, для финансирования деятельности правительства технократов в секторе Газы.

Новостная служба "Кан" отмечает, что на сегодняшний день Катар полностью оплачивает поставки топлива в сектор из Египта.

Ближний Восток
