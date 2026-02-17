"Кан": Катар готов заплатить "намного больше" миллиарда долларов за членство в Совете мира

Катар в надежде усилить свое влияние на происходящее в секторе Газы готов заплатить намного больше, чем любая другая страна, входящая в Совет мира.

По информации радиостанции "Кан Бет", Катар готов внести сумму, значительно превышающую установленный США размер взноса в миллиард долларов, для финансирования деятельности правительства технократов в секторе Газы.

Новостная служба "Кан" отмечает, что на сегодняшний день Катар полностью оплачивает поставки топлива в сектор из Египта.