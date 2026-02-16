x
16 февраля 2026
Израиль

время публикации: 16 февраля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 21:41
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию второго боевика "Хизбаллы" за последние 12 часов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" в результате атаки беспилотника в районе деревни Талуса на юге Ливана.

По данным ЦАХАЛа, боевик отвечал за связь между "Хизбаллой" и жителями деревни по военным и экономическим вопросам, а также занимался размещением военных объектов в домах жителей.

"Действия террориста являлись грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Утром 16 февраля ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы", занимавшегося восстановлением военной инфраструктуры в районе Ханин.

За последнюю неделю бойцы 91-й дивизии ликвидировали на юге Ливана четырех боевиков, восстанавливавших террористическую инфраструктуру группировки. Кроме того, были уничтожены строения и инженерная техника, которые использовались для продвижения террористических планов на юге Ливана.

Израиль
