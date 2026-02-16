x
16 февраля 2026
Израиль

На стадионе "Тедди" вместо петард и фальшфейров впервые использовалась "холодная пиротехника". Видео

Полиция
Футбол
время публикации: 16 февраля 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 22:37
На стадионе "Тедди" вместо петард и фальшфейров впервые использовалась "холодная пиротехника". Видео
Пресс-служба полиции Израиля

На стадионе "Тедди" сегодня вечером был проведен эксперимент: полиция разрешила вместо петард и фальшфейров использовать "холодную пиротехнику". На стадионе присутствовали полицейские саперы и сотрудники пожарно-спасательной службы с тем, чтобы убедиться, что пиротехника используется правильно.

"Холодная пиротехника" – это современные пиротехнические устройства, которые создают визуальные эффекты (искры, дым, свечение) при значительно более низкой температуре, чем традиционные петарды и фальшфейеры. В отличие от обычной пиротехники, которая может достигать температуры в сотни градусов и представляет опасность возгорания, холодные "фонтаны" работают при температуре, безопасной для людей и окружающих предметов. Эти устройства позволяют контролировать мощность, высоту и время срабатывания, соответствуя требованиям полиции и пожарной службы.

Эксперимент проводился по инициативе полиции, министерства культуры и спорта, футбольной ассоциации, руководства футбольных клубов. Используемые "холодные фонтаны" были разрешены к использованию минздравом.

