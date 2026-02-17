Марокко, Греция и Албания ведут переговоры с США об отправке своих сил в сектор Газы
время публикации: 17 февраля 2026 г., 00:22 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 00:22
Еще три страны находятся на продвинутой стадии переговоров с США по поводу отправки своих военных контингентов в сектор Газы – Марокко, Греция и Албания. Об этом сообщили журналисты радиостанции "Кан Бет" Итай Блюменталь и Рой Кейс.
В рамках подготовки к развертыванию международных сил представители американского штаба в Кирьят-Гате обратились к ЦАХАЛу для согласования присутствия иностранных военных на территории между Рафиахом и Хан-Юнисом.
По данным "Кан Бет", подготовительные работы на этом участке сектора, включающие строительство казарм для военных, должны начаться недели через две.
