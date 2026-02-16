x
Мир

Пожилых израильтянок обвинили в геноциде и выгнали из мадридского музея

Антисемитизм
Испания
время публикации: 16 февраля 2026 г., 21:05 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 21:13
Пожилых израильтянок обвинили в геноциде и выгнали из мадридского музея
AP Photo/Bernat Armangue

Три пожилые израильтянки, одна из которых – выжившая в Холокосте, были изгнаны 14 февраля из Центра искусств королевы Софии в Мадриде из-за того, что на них была еврейская и израильская символика, включая звезду Давида и флаг Израиля.

Как пишет испанское издание Ok Diario, увидев израильтянок, другие посетители музея начали их оскорблять, называя убийцами и обвиняя в геноциде. Вместо того, чтобы прийти им на помощь, выступив против нападавших администрация музея поручила одному из охранников вывести женщин на улицу. "Некоторым посетителям мешает, что вы еврейки", – сказал пожилым женщинам охранник, попросив спрятать еврейскую символику.

Сопровождавшая туристок христианка-католичка, снимавшая инцидент на видео, попросила у сотрудника музея разъяснений, объяснив ему, что он нарушает закон. "Нет никакого юридического запрета на демонстрацию религиозной или национальной символики", – сказала она.

Комментируя нападение для Ok Diario, испанка, которая, как и израильтянки, предпочла сохранить анонимность, заявила: "Неприемлемо, что подобное происходит в учреждении, связанном с государством", – отметила женщина. Музей получает государственное финансирование.

Центр королевы Софии – одно из ведущих культурных учреждений Испании. Во время войны Израиля против ХАМАСа здесь прошла выставка солидарности с палестинцами, названная "От реки до моря", что является призывом к геноциду. Становился он ареной и других антиизраильских манифестаций.

Временная поверенная в делах Израиля в Испании Дана Эрлих, возглавляющая дипломатическую миссию еврейского государства, осудила действия администрации музея: "Мой флаг – не провокация, он представляет тысячи лет истории еврейского народа, он представляет государство Израиль".

Мир
