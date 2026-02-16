x
16 февраля 2026
16 февраля 2026
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Госпрокурор: делами боевиков "Нухбы" будет заниматься военная прокуратура

время публикации: 16 февраля 2026 г., 23:04 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 23:09
Госпрокурор: делами боевиков "Нухбы" будет заниматься военная прокуратура
Chaim Goldberg/Flash90

Государственный прокурор Амит Исман принял решение, что его ведомство не будет заниматься судами над террористами "Нухбы", участвовавшими в резне 7 октября, это ляжет на плечи военной прокуратуры. Об этом сообщил корреспондент телеканала i24 Авишай Гринцайг.

Эту информацию подтвердила сайту Ynet юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара. Она заявила, что уголовными делами против участников резни 7 октября, включая боевиков "Нухбы", будет заниматься военная прокуратура в специальном суде, который будет создан для этой цели. "Все ведомства продолжат сотрудничать в ведении этих дел и добиваться привлечения террористов к ответственности", – цитирует Ynet ответ, полученный из офиса юридической советницы.

Отметим, что в декабре министр обороны Исраэль Кац и министр юстиции Ярив Левин сообщили, что ЦАХАЛу поручено начать подготовительную работу по созданию специального военного трибунала, который будет судить террористов.

