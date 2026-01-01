Ракетные обстрелы, атаки БПЛА и теракты в Израиле в 2025 году. Статистика

В минувшем 2025 году Израиль пережил самые интенсивные ракетные обстрелы из Ирана за всю историю государства. Израильскую территорию также обстреливали хуситы из Йемена. Были десятки обстрелов из Газы, из Ливана были единичные обстрелы.

В октябре 2025 года вступил в силу режим прекращения огня в Газе, последние выжившие заложники вернулись в Израиль. На фоне перемирия в Газе прекратились ракетные атаки из Йемена. Время от времени ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, но в целом режим прекращения огня сохраняется. ЦАХАЛ контролирует более 50% территории сектора.

В июне 2025 года израильские ВВС атаковали в Иране ядерные и военные объекты в Иране (военная операция "Народ как лев"), были ликвидированы военные руководители и ученые-ядерщики. Иран атаковал Израиль, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Были многочисленные жертвы с обеих сторон. 24 июня было объявлено о прекращении огня.

В течение всего 2025 года формально действовал режим прекращения огня в Ливане. "Хизбалла" ни разу не атаковала Израиль. Однако ЦАХАЛ продолжал наносить удары по целям в Ливане, обвиняя "Хизбаллу" в попытках восстановить военную инфраструктуру, что является нарушением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

РАКЕТНЫЕ ОБСТРЕЛЫ И АТАКИ БПЛА

13-24 июня 2025 года из Ирана по территории Израиля было выпущено более 500 баллистических ракет, по разным оценкам от 5% до 10% из них упали на территории Израиля, зачастую ущерб причиняли фрагменты сбитых ракет. Также были выпущены сотни ударных БПЛА, практически все они были перехвачены за пределами Израиля. Жертвами ракетных обстрелов в Израиле стали более 30 человек.

С января по сентябрь 2025 года было зафиксировано около 60 запусков баллистических ракет из Йемена по Израилю. Как правило, эти ракеты перехватывались однако было несколько случаев падений на израильской территории и причинения ущерба. Кроме того, фиксировались десятки запусков ударных БПЛА и несколько попаданий с причинением ущерба, в частности в Эйлате.

С января по октябрь 2025 года было зафиксировано 45 ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы, в том числе один обстрел центра страны. В ноябре-декабре ракетных обстрелов не было. Это самая низкая интенсивность обстрелов из Газы за последние годы.

В марте 2025 года было несколько ракетных обстрелов из Ливана. "Хизбалла" не брала на себя ответственность. ЦАХАЛ наносил интенсивные ответные удары.

Также были единичные попытки обстрелов из Сирии и запусков ударных БПЛА из Ирака (во время войны с Ираном).

ТЕРАКТЫ

В 2025 году, по данным редакции Newsru.co.il, на международно признанной территории Израиля, а также в Иудее и Самарии, было совершено 30 терактов, жертвами которых стали 22 человека.

По сравнению с прошлыми годами число терактов заметно снизилось. Так, в 2024 году, было 64 теракта, жертвами их стал 41 человек. В 2023 году, с учетом жертв нападения 7 октября, только в результате террористических атак погибли более 1500 человек.

ПОТЕРИ ЦАХАЛА

В 2025 году в ходе боевых действий погибли 88 военнослужащих Армии обороны Израиля. Потери были меньшими, чем в 2024 году, и гораздо меньшими, чем в 2023 году.