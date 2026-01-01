Новогодний отчет МАДА: около 110 пострадавших в ДТП, драках и в результате употребления алкоголя

Служба "Маген Давид Адом" сообщила, что в новогоднюю ночь бригады скорой оказали помощь сотням людей по всей стране.

51 человек пострадал в ДТП: 3 получили травмы средней степени тяжести, 48 – легкие.

В результате 11 инцидентов с применением насилия пострадали 11 человек: один мужчина около 30 лет получил тяжелые ножевые ранения возле населенного пункта Яара, четверо получили ранения средней тяжести, шестеро были легко ранены.

Кроме того, парамедики оказали помощь примерно 50 подросткам и взрослым, пострадавшим из-за употребления алкоголя: один мужчина 57 лет из Кфар-Маас был госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные – в легком состоянии.

Также в новогоднюю ночь бригады МАДА доставили в больницы по всей стране 21 роженицу.