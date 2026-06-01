Акции протеста "харедим" привели к сбою расписания в аэропорту "Бен-Гурион"
время публикации: 01 июня 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 21:15
Акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания уклонистов от службы в армии привели не только к многокилометровым автомобильным пробкам, но и к сбою в расписании международного аэропорта "Бен-Гурион".
Пассажиры не могли добраться до терминала не только на автомобилях, но и на поезде, так как демонстранты перекрыли железнодорожные пути и движение поездов в центре страны было остановлено.
Согласно онлайн-расписанию аэропорта, были отложены около десятка рейсов.
