последняя новость: 22:38
Израиль

Акции протеста "харедим" привели к сбою расписания в аэропорту "Бен-Гурион"

Призыв ультраортодоксов
Транспорт
Авиация
время публикации: 01 июня 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 21:15
Акции протеста "харедим" привели к сбою расписания в аэропорту "Бен-Гурион"
Gili Yaari/Flash90

Акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания уклонистов от службы в армии привели не только к многокилометровым автомобильным пробкам, но и к сбою в расписании международного аэропорта "Бен-Гурион".

Пассажиры не могли добраться до терминала не только на автомобилях, но и на поезде, так как демонстранты перекрыли железнодорожные пути и движение поездов в центре страны было остановлено.

Согласно онлайн-расписанию аэропорта, были отложены около десятка рейсов.

